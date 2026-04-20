        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Kadirli ilçesinde "Adalet Ormanı" oluşturuldu

        Kadirli ilçesinde "Adalet Ormanı" oluşturuldu

        Osmaniye'de Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığınca oluşturulan "Adalet Ormanı"na fidan dikildi.

        Giriş: 20.04.2026 - 12:48 Güncelleme:
        Başsavcılık ve Kadirli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde Akarca Yaylası mevkisindeki 10 dönüm alanda 250 meyve fidanı toprakla buluşturuldu.

        Etkinlikte bazı fidanlar, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin anısına dikildi.

        Kadirli Cumhuriyet Başsavcısı Okan Kurtaran, törende yaptığı konuşmada, adaletin sadece hüküm vermeyi değil bireyi yeniden topluma kazandırmayı da amaçladığını söyledi.

        Hem topluma hem de bireye değer katmayı hedeflediklerini belirten Kurtaran, şöyle konuştu:

        "Adaletin gölgesinde büyüyen her fidan, yarınlarımıza bırakılan kıymetli bir mirastır. Bu mirası büyütmek, adaletin toplumsal yönünü güçlendirmek demektir. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ta kaybettiğimiz çocuklarımızın anısına da isimlerini verdiğimiz fidanları diktik. Hayatını kaybeden çocuklarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz."

        Kadirli Adalet Komisyonu Başkanı Yusuf Peker de Adalet Ormanı projesinin doğa, emek ve sorumluluğun buluştuğu örnek bir çalışma olduğunu dile getirdi.

        Denetimli Serbestlik Müdürü Seydi Dağlı ise sahadaki çalışmayı yürüten görevlilere teşekkür etti.

        İlçe Müftüsü Yakup Etik'in okuduğu duanın ardından katılımcılar diktikleri fidanlara can suyu verdi.


        Etkinlikte, Belediye Başkanı Vekili Kutalmış Cem Soysal da yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Bebek mamasından fare zehri çıktı
        Arazi satışında sert düşüş
        Çocuk nüfus oranı dipte
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Bakan Tekin: En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz
        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Düğün fotoğraflarını sildi
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
