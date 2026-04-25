Osmaniye'de Okul Sporları 3X3 Basketbol Grup Birinciliği müsabakaları başladı
Osmaniye'de, Okul Sporları 3X3 Basketbol Grup Birinciliği müsabakaları başladı.
Tosyalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda, Adana, Adıyaman, Aksaray, Gaziantep, Kahramanmaraş, Karaman, Kilis, Mersin, Niğde, Şanlıurfa, Hatay ve Osmaniye'den 30 kadın ve erkek takımı mücadele ediyor.
Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, açılış programında, grup müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirterek takımlara başarı diledi.
Yarın sona erecek müsabakada birinci olan takımlarTürkiye Şampiyonasına katılacak.
