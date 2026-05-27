Karadeniz'de 6 ilde 264 "acemi kasap" hastanelik oldu

Rize, Ordu, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta kurban kesimi sırasında yaralanan 264 kişi hastanelere başvurdu. Rize'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesen bazı vatandaşlar yaralandı. Kurban kesimi sırasında kesici alet ve hayvan darbesiyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 97 kişi, hastanelerin acil servislerine müracaat etti. Ordu'da 50, Artvin'de 37, Bayburt'ta 30, Gümüşhane'de 26, Giresun'da ise 24 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

