        Rize Tanıtım Günleri 7-10 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek

        Ankara Rize Dernekleri Federasyonu (RİDEF) Genel Başkanı Muammer Bostan, Rize Tanıtım Günleri'nin 7-10 Mayıs'ta Ankara'da düzenleneceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Rize Belediyesi Alipaşa Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Bostan, Rize Tanıtım Günleri'nin "Size bize, hepimize Rize" sloganıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

        Bostan, etkinliklerin Rize Valiliği ve Rize Belediyesi himayelerinde yapılacağını ifade eden Bostan, "Ankara'daki Rize Günleri'nde yaklaşık olarak 1 milyonun üzerinde ziyaretçi geliyor. Yüzde 80'i Rizeli değil. 1 milyonluk çok ciddi bir pazar var. Turizm firmalarımız, işletmelerimiz, acentalarımız orada yerini almalı ki insanları Rize'ye getirebilelim." dedi.

        Etkinliğin açık havada yapılacağını hatırlatan Bostan, "Türkiye'nin ilk dumansız açık hava etkinliğini yapacağız. Rize Günleri'nin yapıldığı alanda, konser alanlarında, stantların bulunduğu alanda, alışveriş alanlarında sigara içilmesine müsaade etmeyeceğiz. Sigara içilecek bir alan oluşturacağız. Rize olarak bir farkındalık yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

        Bostan, "Spor Kenti Rize" temasını da işleyeceklerine değinerek, "Rize günlerinden 2 gün önce bir basın lansmanı yapacağız. Öncesinde Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Sağlık Bakanımız Keman Memişoğlu ile Ankara'da 53 bisikletlinin katılacağı Rize bisiklet turu düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Rize Günleri'nin yalnızca bir tanıtım organizasyonu olmadığını belirten Bostan, "Bu buluşma, kültürümüzün, ekonomimizin ve sosyal dayanışmamızın güçlü bir yansımasıdır. Rize'yi Ankara'da hep birlikte yaşayacağız." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

