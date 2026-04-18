Rize'de düzenlenen "Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı" sona erdi

Rize ve Artvin Valiliğince bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı" sona erdi.



Doğu Karadeniz'in turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda tanıtma hedefiyle Çay Çarşısı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen fuarda, 160'a yakın seyahat acentesi ve otel işletmecisi ile yerli ve yabancı 400'e yakın sektör temsilcisi bir araya geldi.



Fuarda katılımcılar, Kaçkar Dağları eteklerinde yürütülen turizm projeleri ve bölgedeki turizm faaliyetleri hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu.



Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı, katılım düzeyi, kurulan işbirlikleri ve etkinlik içeriğiyle hem sektör temsilcileri hem de ziyaretçilerden ilgi gördü.



