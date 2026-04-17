        Rizeli diyaliz hastası Melek, gönüllü öğrencilerin desteğiyle okuma yazma öğreniyor

        Rizeli diyaliz hastası Melek, gönüllü öğrencilerin desteğiyle okuma yazma öğreniyor

        Rize'de 13 yaşındaki diyaliz hastası Melek Köse, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki gönüllü üniversite öğrencilerinin verdiği eğitimle okuma yazma öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Gelişim geriliği ve böbrek yetmezliği teşhisi konulan Köse, yaklaşık 1 yıldır diyaliz ünitesinde tedavi görüyor.

        Köse, hastalığı nedeniyle eğitim hayatına ara vermek zorunda kaldığı için tedavisi sırasında gönüllü üniversite öğrencilerince okuma yazma öğreniyor.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bölümünden Prof. Dr. Ekrem Kara, gazetecilere, Melek Köse'nin tedavisi dolayısıyla eğitiminin aksadığını, kendisine yardımcı olmak adına üniversitenin eğitim fakültesiyle iletişime geçtiklerini söyledi.

        Kara, Köse'nin eğitim almaya başladığını ve sürecin olumlu bir şekilde ilerlediğini kaydetti.

        Diyaliz hemşiresi Zennur Çelik ise hastanın durumundan etkilenerek çözüm arayışına girdiklerini belirterek, "16 tane diyaliz hastamız var. Melek'in dersi başladığı zaman hiçbirinden çıt çıkmıyor. Diyaliz hastaları ve ailesi olarak seferber olduk. Melek yeter ki okusun diye." ifadelerini kullandı.

        Okuma yazma sürecinin başlamasına katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Çelik, "Mutlu olduğunu görmek bizi çok mutlu ediyor. Onun bir şeyi başarmış olmasının keyfini görmek çok güzel. Herkes için bütün hastalarımız öyle. 'Melek A harfini öğrendi' dediğimiz zaman hepsi ayrı bir mutlu oluyor." diye konuştu.

        Anne Sibel Köse ise kızının hastalığı nedeniyle okula gidemediğini belirterek, "Buradaki hemşireler ve öğretmenler sayesinde kızım eğitim almaya başladı. Bu kadar hızlı ve güzel ilerleyeceğini beklemiyordum. Başarmanın ne demek olduğunu keşfetti. Diyalize daha istekli geliyor. Onun mutluluğu bizi de çok mutlu ediyor. Paha biçilemez bir şey." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

