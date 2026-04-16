Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.



Chobani Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak maçı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.



Yeşil-mavili ekip, ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 36 puanla 8'inci sırada bulunuyor.



Gaziantep FK maçında sarı kart cezalısı olduğu için kadroda bulunmayan Hojer, Fenerbahçe maçı kadrosunda yer alacak. Sakatlığı bulunan Zeqiri'nin ise kadroda olmayacağı öğrenildi.



Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta rakibine 5-2'lik skorla yenilmişti.



Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayan Karadeniz ekibi, bugün İstanbul'a hareket edecek.




















