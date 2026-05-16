        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Rize'de bisiklet etkinliği düzenlendi

        Rize'de bisiklet etkinliği düzenlendi

        Rize'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet etkinliği düzenlendi.

        Giriş: 16.05.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Rize'de bisiklet etkinliği düzenlendi

        Rize'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet etkinliği düzenlendi.

        Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında bisikletçiler, Hükümet Konağı önünde bir araya geldi.

        Atatürk ile Cumhuriyet Caddesi güzergahını takip eden katılımcılar, yaklaşık 4 kilometrelik parkuru tamamladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, gazetecilere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bisiklet etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Öztürk, etkinliği kentte bisiklet kültürünü geliştirmek ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlediklerini belirterek, belediyenin bisiklet ve yürüyüş yollarına yönelik çalışmalarının da bu sürece katkı sunduğunu ifade etti.

        Sportif faaliyetlerin gençleri hareketsiz yaşamdan, dijital bağımlılıktan ve zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmada önemli rol oynadığının altını çizen Öztürk, "Obezitenin en büyük sebeplerinden biri de dijital bağımlılık. Biz de gençlerimizi sahalara, sportif faaliyetlere, kültürel ve sanatsal etkinliklere yönlendirmek istiyoruz. Bu kapsamda farklı sportif etkinliklerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

        Öztürk, etkinlikler kapsamında yarın da halk koşusu düzenleyeceklerini kaydetti.

        Katılımcılardan Mahmure Tüfek ise sporu çok sevdiğini belirterek "Bu tür etkinliklere kızımla birlikte katılmaya çalışıyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

