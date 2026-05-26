        Üniversite öğrencileri "Engelleri Beraber Aşıyoruz Projesi" ile özel bireylere destek oldu

        FİKRET DELAL - Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güneysu Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencileri, hazırladıkları "Engelleri Beraber Aşıyoruz Projesi" ile özel bireylere tedavileri sırasında destek oldu.

        Giriş: 26.05.2026 - 11:02
        Öğrenciler, Rize Gençlik Merkezi işbirliğiyle hayata geçirdikleri proje kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Gruplara ayrılan 18 öğrenci, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi gören 6 serebral palsi ve ​​​​​​​Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastasını iki ay boyunca yakından takip etti.

        Tedavileri sırasında hastalara eşlik eden öğrenciler, ailelerini de evlerinde ziyaret ederek moral vermeye çalıştı.

        - "Bizim en büyük desteğimiz aslında arkadaşlık, onlarla arkadaşlık kuruyoruz"

        Projede yer alan öğrencilerden Görkem Işık, AA muhabirine, Engelleri Beraber Aşıyoruz Projesi'nde 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin yer aldığını söyledi.

        İki ay boyunca haftada 2 gün hastalara tedavilerinde eşlik ettiklerini anlatan Işık, hastalara destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

        Işık, hastaların tedaviye yanıtını takip etmek amacıyla da yapay zeka destekli bir program kullandıklarını ifade ederek, "Program sayesinde baş, boyun, ayak bileği ve diz olmak üzere 25 eklem hareketini değerlendirdik. Buna yönelik çalışma planlaması da yapıyoruz." dedi.

        Projede yer almanın kendileri için çok anlamlı olduğunu dile getiren Işık, "Bu mesleği liseden beri istiyordum. Birilerinin hayatına biraz olsun dokunmak, bir şeyler yapabilmek ve sorumluluk almak çok iyi hissettiriyor. Evlerine gittiğimizde aileler tarafından çok güzel karşılandık. Bize kendi evlatları gibi davrandılar." diye konuştu.

        Işık, projeyle toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Özel bireylerin sosyal hayata daha fazla katılması gerektirdiğinin toplumda bir bilinç haline gelmesini istiyoruz. Bizim en büyük desteğimiz aslında arkadaşlık, onlarla arkadaşlık kuruyoruz. Herkes bir gün aynı durumda olabilir. Böyle bir durumda insan yanında bir arkadaş, bir destek görmek ister."

        - Engelli babasından öğrencilere teşekkür

        Projeye katılan 27 yaşındaki serebral palsi hastası Ahmet Saruhan'ın babası Kadir Saruhan ise oğlunun tedavi sürecinde ailesiyle birlikte büyük bir mücadele verdiklerini söyledi.

        Oğluna 1,5 yaşındayken tanı konulduğunu belirten üç çocuk babası Saruhan, "Bazı ameliyatlar geçirdi. O dönemde rehabilitasyon merkezleri çok da yaygın değildi. Sonradan imkanlar artınca aile olarak bizim de sürece daha fazla dahil olmamız gerektiğini anladık." dedi.

        Saruhan, engelli bireylerin aileleri için sürecin hem zor hem de öğretici olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Bazen çok zor günler geçiriyoruz, bazen de daha kolay günlerimiz oluyor. Ama biz yine de mutluyuz, huzurluyuz. Günün sonunda iki tane başarılı hareket bile olunca o bizi teselli ediyor. Bir engelli ailesi olarak önce durumu kabul etmek gerekiyor. Kabul etmezsek ilgimiz azalır ama kabul edince çocuğumuza daha fazla destek olabiliyoruz."

        Fizik tedavinin önemli olduğunu belirten Saruhan, bu süreçte kendilerine destek olan öğrencilere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

