        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Rize'de mersin balığı sağımı yapıldı

        Rize'de mersin balığı sağımı yapıldı

        Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezinde yetiştirilen, nesli tükenme tehlikesi altındaki mersin balığının sağımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kübra Ak, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıldır mersin balığına yönelik araştırma ve üretim faaliyetlerinin yürütüldüğünü söyledi.

        Mersin balıklarını çok eski çağlardan bugüne ulaşmayı başaran "biyolojik hazine" olarak adlandıran Ak, "Ancak maalesef son yıllarda tüm dünyada aşırı avcılık ve yaşam alanlarının tahrip edilmesi gibi nedenlerle doğal stokları ciddi bir azalış göstermiştir. Bu nedenle Dünya Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından kırmızı listede yer almış ve nesli kritik derecede tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır." diye konuştu.

        Ak, mersin balıklarının ekolojik öneminin yanı sıra siyah havyarı nedeniyle ekonomik değerinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, "Türkiye su ürünleri sektörü ciddi bir potansiyele sahiptir. Mersin balığı, üretimiyle Türkiye su ürünleri sektöründe katma değeri yüksek alternatif bir tür olarak değerlendiriliyor." dedi.

        Sibirya mersin balığı ve karaca mersin balığı türlerine yönelik her yıl bu aylarda düzenli yumurta sağımı yaptıklarını anlatan Ak, "Elde ettiğimiz yavrularla yetiştiricilik performansının yükseltilmesi, balık sağlığının takibi ve beslenmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. 15 yıldır mersin balığıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Son 5 yıldır her dönem yavru üretimini başarılı şekilde gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

