        Sakarya ve çevre illerde Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlıklar ziyaret edildi

        Sakarya ve çevre illerde Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlıklar ziyaret edildi

        Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük ve Zonguldak'ta Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlık ziyaretleri gerçekleştirildi.

        Giriş: 26.05.2026 - 14:49
        Sakarya'da Serdivan Mezarlığı'na gelenler, yakınlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Çiçekleri sulayarak mezarlara bakım yapan vatandaşlardan bazılarının zaman zaman hüzünlendiği görüldü.


        Adapazarı ilçesindeki Yorgalar Mezarlığı ve Şehitliği'nde de Türk Kızılay Engelsiz Sakarya Birimince program düzenlendi.
        Şehit ve gazi yakınlarının katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Bazı vatandaşlar yakınlarının mezarlığında temizlik yaptı.

        - Kocaeli

        Kocaeli'de il protokolü, Kurban Bayramı arifesinde Bağçeşme Namazgah Şehitliği'ni ziyaret etti.

        İzmit ilçesindeki şehitlikte düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun duasıyla başladı.

        Ardından Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

        Programa, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berna Abiş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri, gaziler ile şehit aileleri katıldı.

        - Bolu

        Bolu'da şehit yakınları, Sağlık Mahallesi'ndeki Şehitler Mezarlığı'nı ziyaret etti.

        Aileler, yakınlarının kabirleri başında dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

        Bazı vatandaşlar ise kabirlerin çevresindeki otları temizleyerek mezarlara çiçek dikti.

        - Zonguldak

        Zonguldak'ta vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıklara geldi.

        Asri Mezarlığı'na gelenler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Mezarlık ziyareti yapanlar ayrıca, yakınlarını kabirlerindeki çiçekleri sulayarak bakım yaptı.

        - Karabük

        Karabük'te Kurban Bayramı arifesinde mezarlık ziyaretleri gerçekleştirildi.

        Kentte sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti, gün boyu devam etti.

        5000 Evler Mahallesi Mezarlığı'na yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için gelenler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

        Vatandaşlar kabirlerdeki çiçekleri sulayarak mezarlara bakım yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

