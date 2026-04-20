Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Sakarya Haberleri Sakarya'da araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan hafif ticari araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 20:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı tespit edilen, 3 şüphelinin içinde bulunduğu araç, İstanbul'dan itibaren takibe alındı.

        Kuzey Marmara Otoyolu Karasu gişelerinde durdurulan araçta yapılan aramada plastik aksam içerisinde gizlenmiş 100 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan R.Ş. (34), A.T. (39) ve H.T. (43), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

