Sakarya'da araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan hafif ticari araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı tespit edilen, 3 şüphelinin içinde bulunduğu araç, İstanbul'dan itibaren takibe alındı. Kuzey Marmara Otoyolu Karasu gişelerinde durdurulan araçta yapılan aramada plastik aksam içerisinde gizlenmiş 100 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan R.Ş. (34), A.T. (39) ve H.T. (43), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

