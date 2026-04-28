        Sakarya Haberleri Sakarya'da tramvay hattının ihalesi gerçekleştirildi

        Sakarya'da tramvay hattının ihalesi gerçekleştirildi

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 18,5 kilometrelik "Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı"nın yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Giriş: 28.04.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Belediyeden yapılacak açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, göreve geldikleri ilk günden bu yana Sakarya'nın ulaşım altyapısını güçlendirmek ve şehri geleceğe hazırlamak için kararlılıkla çalıştıklarını kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yakın ilgisi ve tüm paydaşların katkılarıyla önemli süreci daha geride bıraktıklarını ve projenin yapım ihalesini gerçekleştirdiklerini belirten Alemdar, kentin ulaşım tarihinde yeni sayfa açıldığını anlattı.

        Alemdar, firmaların tekliflerini sunduğunu ve kısa süre içerisinde değerlendirme süreci tamamlanacağını ifade ederek, Sakarya'yı "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna yakışır şehir haline getirmek için çalıştıklarını bildirdi.

        Tramvay hattı şu güzergahlarda hizmet verecek:

        "Ana Hat": Yeni Sakarya Stadyumu-15 Temmuz Bulvarı-Yeni Cami-Demokrasi Meydanı-Kudüs Caddesi-Orta Garaj-Çark Caddesi-Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı-Tunatan Kavşağı.

        "Birinci Kol": Medeniyet Bulvarı-Sakarya Üniversitesi Kampüsü.

        "İkinci Kol": 2. Cadde-Sapak Camisi-Mehmet Akif Ersoy Caddesi-Serdivan Spor Salonu-Yazlık Kavşağı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

