Sakarya'da aç kalan kurt ilçe merkezine indi

Sakarya'da yiyecek aramak için ilçe merkezine inen kurt görüntülendi. Taraklı ilçesi Ankara Caddesi'ndeki bir evin bahçesinde kurt görenler, durumu yetkililere bildirdi. Taraklı Belediyesi görevlilerince bulunduğu yerden alınarak kafese konulan kurt, kontrollerinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

