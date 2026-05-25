        Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 107'inci yıl dönümü kutlandı

        Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 107'inci yıl dönümü kutlandı

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da çıktığı Samsun'dan sonra ikinci durağı olan Havza'ya gelişinin 107'inci yıl dönümü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 13:43 Güncelleme:
        12 Mayıs tarihinde Hacı Osman Dersinin taşması sonucu ilçe yaşanan sel nedeniyle, bu yıl kutlanacak olan 31.’inci 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivalinin iptal edildiği ilçede Mehmetçik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Törende Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Garnizon Komutan vekili Piyade Üsteğmen Adem Gökguş ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz tarafından Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, yaptığı konuşmad, Türk Milletinin tarihi boyunca zorlu süreçlerden geçtiğini ve bu süreçlerinden her zaman başarı ile çıktığını 19 Mayıs tarihinde milletin kendi istikbalini kurtarmak için kendi azim ve kararlılığını ortaya koyduğu Türk İstiklal Harbinin en önemli tarihi olduğunu belirterek,


        “ Gazi Mustafa Atatürk 25 Mayıs 1919’günü Havza’ya gelmiştir. 18 gün Havza’da kalan Atatürk rahatsız olarak geldiği Havza’da şifalı kaplıcalarında sağılığına kavuşmuştur. Kurtuluş Savaşı hazırlıkları Havza’da başlamıştır.” diye konuştu.

        Törende konuşan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık meşalesini yakmak üzere Havza’mıza gelişinin 107’inci yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:


        “25 Mayıs, yalnızca bir tarih değil; milletimizin kaderinin değişmeye başladığı, umudun yeniden filizlendiği çok anlamlı bir gündür. Mustafa Kemal Atatürk 25 Mayıs 1919’da Havza’ya gelerek 18 gün kalır. Kaldığı sürede Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı ve Cumhuriyet’in temelleri Havza’da atılmıştır. Atalarımız Atatürk’e sahip çıkmışlar, onu bağrına basmışlar. 18 gün boyunca Havza’da, Havza’ya kaldığı sürede Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı ve Cumhuriyet’in temelleri Havza’da atılmıştır.Biz Havzalılar olarak atalarımız ile ne kadar guru duysak azdır."

        Kutlama programının iptal edildiği tören okunan şiirin ardından sona erdi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

