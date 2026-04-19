        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Bilge Pedallar kalp sağlığı haftasında sağlık için pedal çevirdi

        Samsun'da Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu üyeleri, Kalp Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte yaklaşık 20 kilometrelik parkurda pedal çevirerek sağlıklı yaşama dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 21:38 Güncelleme:
        Atakum Çobanlı İskelesi'nde bir araya gelen topluluk üyeleri, kalp şeklinde süsledikleri balonlarla Çakırlar Korusu'na kadar gidip gelerek etkinliği tamamladı.

        Samsun Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu Kurucu Başkanı Abdurrahman Güner, turun yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını, kalp sağlığı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

        Güner, "Bugün burada sadece bir bisiklet turu yapmak için değil, çok daha anlamlı bir amaç için bir araya geldik. Kalp sağlığına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşamın önemini birlikte hatırlamak için." dedi.

        Bisiklet sürmenin kalp sağlığını koruyan önemli alışkanlıklardan biri olduğunu vurgulayan Güner, "İşte tam da bu yüzden bugün attığımız her pedal, sadece bir spor hareketi değil; sağlığa, bilinçlenmeye ve geleceğimize atılmış güçlü bir adımdır." ifadelerini kullandı.

        Güner, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Kalbiniz hep sağlıklı, yolunuz hep açık olsun. Pedallarımız sağlık için dönsün." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        "Zelenskiy, Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır"
        "Zelenskiy, Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır"
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        "Süreç bizim için umuttur"
        "Süreç bizim için umuttur"
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Üç çocuklu hayat
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"

        Benzer Haberler

        Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından
        Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından
        Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından
        Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından
        Yüksel Yıldırım: "Beşiktaş galibiyetini Galatasaray maçında da tekrarlamak...
        Yüksel Yıldırım: "Beşiktaş galibiyetini Galatasaray maçında da tekrarlamak...
        Sebastian Hahn: "25 yıl sonra Beşiktaş'ı yenmek bizi mutlu etti"
        Sebastian Hahn: "25 yıl sonra Beşiktaş'ı yenmek bizi mutlu etti"
        Sergen Yalçın: "Mağlubiyetle ayrıldığımız için üzgünüz"
        Sergen Yalçın: "Mağlubiyetle ayrıldığımız için üzgünüz"
        Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından
        Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından