Havza TSO Başkanı Acar'dan genç güreşçilere destek

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki güreş kursunda eğitim alan genç güreşçileri ziyaret etti.



Acar, Bireysel Sporlar Antrenman Salonu'nda çalışmalarına devam eden genç güreşçileri ziyaret ederek bir süre güreşçilerle sohbet etti, antrenör Mehmet Şencan'dan bilgi aldı.



Şencan, güreş alanında bölgede en güçlü altyapının Havza'da olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımız yaşlarına göre önemli başarılar alıyorlar. Eğitimleri ve desteklerin devam etmesi durumunda Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları alacak genç kardeşlerimiz var." dedi.



Havza TSO Başkanı Acar da kendisinin de bir dönem güreş yaptığını belirterek, "Sporun her alanında gençlerimizin yanındayız. Güreşsever biri olarak gençlerimizin ata sporumuza olan ilgilerinden ötürü kendilerini kutluyorum. İnşallah şampiyonların yetişmesi için bizler de üzerimize düşeni yapacağız." dedi.



Güreşçilerle sohbet eden Havza TSO Başkanı Acar, kursta eğitim alan 50 güreşçiye forma yaptırma sözü verdi.

