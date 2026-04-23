Samsun Devlet Opera ve Balesinin "Çocuk Korosu" konser verdi

Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB) oluşturduğu "Çocuk Korosu" konser verdi.



SAMDOB'un 110 kişilik "Çocuk Korosu", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, çocuklar için yazılmış Türkçe eserler ile yöresel ve eğitici çocuk şarkılarından oluşan özel bir repertuvarı Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.



Koro şefliğini Erhan Tekinmirza'nın üstlendiği konserde reji ve düzenlemede Polen Yağmur Murray, piyanoda Anna Tarakanova Shvetcov, ışık tasarımında Kerim Tağıl, video projeksiyonda ise Murat Turgut yer aldı.



Yaşları 8 ila 13 olan çocukların seslendirdiği 15 eser, sanatseverlerden ilgi gördü.

