Samsun'da düzenlenen "Türk Dünyası Çocuk Festivali" sona erdi

Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 14:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 9 ülke ve bölgeden 113 çocuğun katılımıyla düzenlenen "Türk Dünyası Çocuk Festivali" sona erdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu.

        Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen programda 9 ülke ve bölgeden gelen 113 çocuk, geleneksel kültürlerine ait dansları sergiledi.

        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın büyük Türk devletlerinin devamı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş günü olduğunu söyledi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i 23 Nisan 1920'de çocuklara emanet ettiğini dile getiren Topsakal, "Çocuk hayal kurar, yaşar. Çocuk büyür o devletin devamını sağlar. Çocuk büyür, ailenin ve neslin devamını sağlar. Bu nedenle çocuklar bizim her şeyimiz, kalbimiz, geleceğimiz." dedi.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında dünyadaki Türk devlet ve bölgelerinden katılan çocukların Türkiye'de bayram neşesi yaşadıklarını dile getiren Topsakal, "Azerbaycan'dan, Gagauzya'dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Kırım'dan, Özbekistan'dan, Kosova'dan, Balkarya'dan ve Türkiye'den çocuklarımız beraberce bayramımızı kutluyor. Her günümüz güzel değil elbette. Kaybettiğimiz güzel çocuklarımız bugün kalbimizde, gönlümüzde yaşıyor. Hepsine Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Türk devletlerinin dünyanın kalbini oluşturduğunu vurgulayan Topsakal, şunları kaydetti:

        "Bu dünya Adriyatik'ten başlar, Avrupa'nın ortasına kadar gider. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Macaristan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dünyanın tam da kalbini ifade eder. İşte bu dünyanın çocuklarısınız siz. Biz dünyanın aynı zamanda merhamet, barış, huzur ve esenlik dolu yeriyiz. Biz yoksak dünyada aslında huzur olmuyor. Tarih bunu göstermiştir. O yüzden siz çocuklar bu dünyanın geleceği, huzuru, aynı zamanda barışısınız, sembolüsünüz. Savaşların ortasında Türk dünyası güvenli alan, huzur olan alan olarak yükseliyor."

        Programa Vali Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

