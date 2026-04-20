        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da havaya ateş açan şüpheli yakalandı

        Samsun'da havaya ateş açan şüpheli yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Gece saatlerinde bir inşaat alanı yakınında silah sesi duyulması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde inceleme yapan ekipler, inşaata ait konteynerin kapı camının kırıldığını belirledi. Çevrede 2 boş kovan ile 1 fişek buldu.

        Yürütülen çalışma sonucu havaya ateş eden kişinin S.K. (31) olduğu tespit edildi.

        Kısa sürede yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise ruhsatsız pompalı tüfek ile kurusıkı tabanca bulundu.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

