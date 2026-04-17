Samsun'da ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Atakum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi. İkametgahta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 2 tüfek şarjörü, 1090 çeşitli ebatlarda fişek, 3 tüfek mermisi, muşta, 4 kama ve bıçak ile 8 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan B.D. (48), emniyete götürüldü.

