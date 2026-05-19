Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gösteri uçuşu yaptı.



Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yılı kentte coşkuyla kutlanıyor.



Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, Samsun semalarında bir saate yakın uçuş gerçekleştirdi.



Vatandaşlar sahilden ve yüksek yerlerden gösteriyi izledi.

