        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Kırsalda görev yapan öğretmen, yapay zekayla öğrencilerin eksiklerini gideriyor

        RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kırsal mahallede görev yapan sınıf öğretmeni Mustafa Emirhan Yıldırım, öğrencilerinin eksik olduğu konuları yapay zeka ve algoritma destekli yazılımla tespit ederek kişiye özel eğitim modeli uyguluyor.

        Giriş: 20.04.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Kırsal Olgun Mahallesi'nde bulunan Olgun İlkokulu'nda görevli Yıldırım, mevsimlik işçilik ve deprem gibi nedenlerle eğitimde geri kalan öğrenciler için çözüm arayışına girdi.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde kurulan Dijitalpark Teknokent işbirliğiyle geliştirilen ve daha çok büyük şehirlerdeki kolej ve özel okullarda kullanılan yapay zeka destekli "Study Prove" adlı yazılımı okulunda uygulayan Yıldırım, sistem sayesinde öğrencilerinin eksiklerini belirledi.

        Kısa sürede olumlu sonuçlar alan Yıldırım, uygulamayı sınıfındaki 25 öğrenciye yaygınlaştırdı.

        Öğrencilerin eksik olduğu konulara göre kişiye özel kitaplar hazırlayan Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına ek olarak bu materyalleri yıl boyunca derslerde kullanıyor.

        Yıldırım, kendi okulunun yanı sıra kent merkezi ve çevredeki ilkokullarda da bazı konularda eksikleri bulunan öğrencilere aynı yöntemle destek veriyor.

        - Her öğrenciye özel eğitim modeli

        Mustafa Emirhan Yıldırım, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıl önce bir grup öğretmenle birlikte öğrencilerin eksiklerini gidermeye yönelik çalışma başlattıklarını söyledi.

        Bu kapsamda yapay zeka destekli bir sistem geliştirdiklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Her öğrencinin kişisel eksikliklerini gidermek için kolaydan zora ilerleyen, öğreten sorular içeren yapay zeka ve algoritma destekli bir içerik oluşturduk. Bu sayede öğrenciler eksiklerini giderirken matematik becerilerini de geliştiriyor. Sistem, öğrencinin seviyesine göre anında soru sunuyor, yanlış yaptığında karşısına daha kolay, doğru yaptığında ise daha zor sorular çıkarıyor. Sistem sayesinde hangi konu ve kazanımlarda eksik olduğu net şekilde belirleniyor ve öğrenciye bireysel ihtiyaçlarına uygun eğitim veriliyor. Öğrenci, eksik olduğu konuları basitten zora doğru çözerek hem motive oluyor hem de zaman kaybetmeden öğreniyor."

        - Öğrenciler akranlarına yetişme imkanı buluyor

        Latif Demir de ailesiyle eğitim sezonu başında işe gittiği için okula geç başladığını dile getirdi.

        Özel uygulama sayesinde kaçırdığı konuları öğrenme imkanı bulduğunu anlatan Demir, "Eksiklerimi kolay kapatıyorum. Ben işe gittim. Geç geldiğim için bu kitap sayesinde arkadaşlarıma yetiştim." şeklinde konuştu.

        Öğrencilerden Merve Dağbaşı ise öğretmeninin eğitim tarzından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Benim çıkarmayla ilgili sorunlarım vardı. Şimdi bu bana özel kitapla biraz daha hızlı öğreniyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

