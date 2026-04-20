        Siverek'te silahlı saldırının gerçekleştiği okulda eğitim öğretim yeniden başladı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırı nedeniyle eğitime 4 gün ara verilen okulda öğrenciler yeniden ders başı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Siverek'te 14 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırının ardından Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yürütülen çalışmalar tamamlandı.

        Bugün zil sesinin yeniden çaldığı okulda eğitim öğretim, verilen aranın ardından yeniden başladı.

        Okul önünde ve çevresinde polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.

        Siverek Kaymakamı Salih Sak da okulun açılışında öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu ve öğretmenler odasını ziyaret etti.

        - Öğrenciler öğretmenlere gül dağıttı

        Okul öğrencilerinden Nihat Çakmak, arkadaşlarıyla birlikte öğretmenlere gül dağıttı.

        Öğretmenlerini çok sevdiklerini belirten Çakmak, şunları kaydetti:

        "Bu durum bizi oldukça üzdü. Bunun üzerine arkadaşlarımızla birlikte gül dağıtmayı uygun gördük. İlk olarak öğretmenler odasından başladık, her hocamıza ve kaymakamımıza birer gül verdik. Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız. Çünkü onlar, zamanımızın büyük bir kısmında hep yanımızda oldular. En kötü günümüzde de en iyi günümüzde de bize destek oldular. Öğretmenlerimiz bizim için adeta canımızdan bir parça gibidir. Vaktimizin çoğunu derslerde onlarla geçiriyoruz ve pek çok konuda bize yardımcı oluyorlar. Bir sıkıntımız olduğunda ilk olarak öğretmenlerimiz müdahale ediyor. Çünkü onlar, bizim için annemizden ve babamızdan sonra en yakın kişiler gibidir."

        - Olay

        Siverek ilçesinde 14 Nisan'da Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 4'ü öğretmen, 10'u öğrenci, biri polis memuru ve biri kantin çalışanı olmak üzere 16 kişi yaralanmış, yaralılardan 10'u taburcu edilmişti. Şüpheli Ö.K. ise intihar etmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Brent petrolde sert yükseliş
        Brent petrolde sert yükseliş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        Üniversiteli genç kız dehşeti yaşadı! Dakikalarca kalp masajı yapıldı!
        Üniversiteli genç kız dehşeti yaşadı! Dakikalarca kalp masajı yapıldı!
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Kuzenlerin kavgası kanlı bitti!
        Kuzenlerin kavgası kanlı bitti!
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu?
        Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu?
        Zil onlarsız çaldı!
        Zil onlarsız çaldı!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa Valiliği'nden okullara güçlü güvenlik desteği
        Şanlıurfa Valiliği'nden okullara güçlü güvenlik desteği
        Yapay gölette mahsur kalan tilkiyi itfaiye kurtardı
        Yapay gölette mahsur kalan tilkiyi itfaiye kurtardı
        Muğlaspor - Şanlıurfaspor maçının ardından ortalık karıştı
        Muğlaspor - Şanlıurfaspor maçının ardından ortalık karıştı
        Evden çok sayıda silah, fişek ve mermi çıktı
        Evden çok sayıda silah, fişek ve mermi çıktı
        Siverek'te TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
        Siverek'te TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı