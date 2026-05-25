Karadeniz kıyılarındaki yosunlardan elde edilen gübreyle çilek üretildi

        Sinop'ta Karadeniz kıyılarından toplanan yosunlardan elde edilen gübreyle ekimi yapılan çilek fidelerinden ilk ürünler alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Deniz yosunlarının su kirliliğine yol açan çevresel etkisinin azaltılarak ekonomiye kazandırılması amacıyla Sinop Üniversitesi öncülüğünde "Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği Programı" kapsamında 2 yıl önce uygulamaya konulan "Büyük Temizlik Projesi" sürüyor.

        Proje çerçevesinde daha önce Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi laboratuvarında üretimi yapılan yosun gübresi, yine aynı fakülte bahçesinde oluşturulan serada marul ve çilek fidesi yetiştirilmesinde kullanıldı.

        İlk etapta deneme amaçlı ekimi yapılan fidelerden olumlu sonuç alan akademisyenler, ikinci etapta ise yosun gübresiyle ekimi yapılan fidelerden çilek elde etmeyi başardı.

        - Gübrenin çiftçiler tarafından da yaygın olarak kullanılması sağlanacak


        Fakültenin Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Levent Bat, AA muhabirine, yosun gübresi kullanarak ekimini yaptıkları fidelerden ilk çilek hasadını yaptıklarını söyledi.


        Projenin ikinci etabını da böylelikle başarıyla tamamladıklarını vurgulayan Bat, bundan sonraki süreçte hedeflerinin elde edilen gübrenin çiftçiler tarafından da yaygın olarak kullanılmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

        Bu doğrultuda ilerleyen günlerde kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek gübre hakkında sunumlar yapacaklarını bildiren Bat, "Avrupa Birliği'nce desteklenen, Marmara Belediyeler Birliği ile Batum Devlet ve Şumnu üniversitelerinin de ortağı olduğu projemizin başarılı bir şekilde ilerlediğini söyleyebilirim. Fidelerimizden ilk çileklerimizi hasat ettik. Marullarımızın da büyüme süreçleri devam ediyor." dedi.

        Bat, projenin Karadeniz'in geleceği açısından da büyük önem arz ettiğine dikkati çekerek, "Zaten adından da belli olduğu gibi projemizle yosunların çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Kirlilik olarak görülen su yosunları gübreye dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor. Bu hem ülke ekonomisine katma değer demek hem de daha temiz bir Karadeniz demek." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

