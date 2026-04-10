Sinop'ta inşaattan düşen işçi yaralandı

Sinop'ta çalıştığı inşaattan düşen işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ada Mahallesi Okullar Caddesi’nde yapımı devam eden Toplum Sağlığı Merkezi binası inşaatında çalışan A.Z. dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

