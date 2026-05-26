Şırnak'ta iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı, 17 kişi gözaltına alındı.



Cudi Mahallesi Ziraat Sokak'ta aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.



İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu.



Kavgada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olaya ilişkin 17 kişi gözaltına alındı.







