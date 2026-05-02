        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Koskoca Amerika 10 milyon nüfuslu İsrail'in, terörist ve soykırımcı (Başbakan Binyamin) Netanyahu'nun emrine girmiş, onun dediğini yapar hale gelmiş vaziyette." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Destici, BBP Sivas İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Temmuz ayında düşük maaş alan emeklilere ve asgari ücretlilere enflasyon oranında ara zam verilmesi gerektiğini savunan Destici, emeklilerin hak mağduriyeti yaşadığını ve bunun kademeli olarak giderilmesi gerektiğini ifade etti.

        ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren Destici, "ABD Başkanı dengesiz, haydut bir adam. Soykırımcı Netanyahu ile el ele vermişler. Netanyahu hangi sırlarına sahipse bunları istediği gibi kullanıyor, istediğini yaptırıyor. 'Epstein' dosyalarının bunda baş faktör olduğunu hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

        Netanyahu'nun başka sırlara da vakıf olduğunu öne süren Destici, "Koskoca Amerika 10 milyon nüfuslu İsrail'in, terörist ve soykırımcı Netanyahu'nun emrine girmiş, onun dediğini yapar hale gelmiş vaziyette. Onun için de her gün farklı bir açıklama yapıyor. Bir gün barıştan bahsediyor, 'İran ile müzakereler ve barış sürüyor.' derken bile 'Savaşı biz kazandık, liderlerini, ordularını yok ettik.' gibi karşı tarafı kızdıracak ya da anlaşma masasından kaldıracak açıklamalara da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Destici, bir an önce savaşın sona ermesini, enerji ve doğal gaz konusunda yeniden dengelerin oluşmasını temenni etti.

        "Terörsüz Türkiye" süreci hakkında da değerlendirmede bulunan Destici, kurulan komisyonun çalışmalarını tamamladığını söyledi.

        PKK'nın şartsız, pazarlıksız ve müzakeresiz tüm unsurlarıyla silah bırakacağının ve kendini feshedeceğinin açıklandığını dile getiren Destici, şöyle devam etti:

        "Ama bugün bakıyoruz ne silah bırakmış ne kendilerini feshetmiş vaziyetteler. Tam tersine Türkiye'ye parmak sallıyorlar. (Abdullah) Öcalan daha önce bir barış havarisi gibi açıklamalar yaparken, artık Türkiye Cumhuriyeti devletine adeta parmak sallayarak, 'Şunlar yapılmazsa iş farklı noktalara gidebilir.' gibi aracılarla birtakım beyanlarda bulunuyor. Kandil'de bulunan (Murat) Karayılan'ın açıklamaları oldu. Türkiye onların talep ettikleri yasal değişiklikleri yapmazsa, bir genel af çıkmazsa gibi birtakım asla Türk milletinin kabul edemeyeceği şartlar; bunlar olmazsa silah bırakmayacaklarını, tam tersine Türkiye'de var olan barış ortamının bozulacağını ya da uluslararası güçlerin, buradaki kastı İsrail ve Amerika'nın birtakım yaptırımlarda bulunacağı, hatta terör örgütünü de bu anlamda kullanabileceği gibi.


        Yani aslında kendi ağızlarıyla kullanışlı aparatlar olduklarını da çok net bir şekilde ifade etmiş oluyorlar ama herkes şunu bilsin ki burası Türkiye Cumhuriyeti devletidir, bu milletin adı Türk milletidir. Onun için hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti devletine parmak sallayamaz, aba altından sopa gösteremez, tehdit edemez. Hele İsrail ve Amerika üzerinden bunları hiç gerçekleştiremez. Geçmişte de bunları yaptılar, derslerini aldılar. Eğer şartsız, pazarlıksız, müzakeresiz silah bırakmaz, kendilerini feshetmezlerse akıbetlerinin ne olduğunu geçmişe bakarak çok net bir şekilde görebilirler."

        - "Yasal düzenlemeler emniyetimizin elini kolunu bağlamamalı"


        Destici, çocukların takibi ve yetiştirilmesi konusunda ailelere büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayarak, Milli Eğitim Bakanlığının eğitim konusunda yeni ve güçlü bir adım attığını dile getirdi.

        Kahramanmaraş'taki hadisenin acısının hala yüreklerde olduğunu belirten Destici, rehberlik öğretmenlerinin önemine dikkati çekti.

        Cezalar konusunda Meclis'te kabul edilen yasanın bir adım olduğunu anlatan Destici, "'Suça karışan çocuklar' diye tabir edilen tanımın aslında çokta doğru olmadığını düşünüyoruz. Artık 14-15 yaşına gelmiş, aklı başında, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt edebilen birisinin aslında çocuk olarak yargılanmaması gerektiğini düşünüyoruz. 14 yaş üstünün bu tür suçlarda büyükler gibi yargılanması gerektiğini teklif ettik. Kısmen bir düzenleme oldu ama bu düzenlemenin tam anlamıyla uygulanması gerekiyor. Burada yasal düzenlemeler emniyetimizin elini kolunu bağlamamalı, yargımızın da elini güçlendirmelidir." şeklinde konuştu.

        Destici, aile kurumunun güçlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, çocuk sayısında düşüş olduğunu vurguladı.

        Sivas gibi geniş coğrafyada en az 1,5 milyon kişi yaşaması gerekirken 650 bin kişinin yaşadığını aktaran Destici, "Onun için evliliği ve evlenenleri de çocuk yapma noktasında teşvik etmemiz lazım." ifadesini kullandı.

        Toplantıya, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, BBP İl Başkanı Turan Bütün ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

