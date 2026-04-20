Sivas'ta 4 barajda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

SERHAT ZAFER - Sivas'ta karların erimesi ve bahar yağışları, son yıllarda kuraklığın etkisinden olumsuz etkilenen barajlara adeta can suyu oldu.



İl merkezi ve ilçelerdeki barajların çoğunda, kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışların katkısıyla doluluk oranı önemli ölçüde arttı.



AA muhabirinin Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, mart ayında yapılan ölçümlerde Şarkışla ilçesindeki Kanak, Yapıaltın ve Maksutlu barajları ile Suşehri ilçesindeki Çamlıgöze Barajı'nda doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı.



Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan ve geçen yıl kuraklığın etkisiyle doluluk oranı mart ayında yüzde 1,90'a kadar düşen 4 Eylül Barajı'nda, bu yıl aynı ayda yapılan ölçümlerde doluluk oranı yüzde 19'a yükseldi.



- "Umut ve mutluluk verici"



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kartal, AA muhabirine, suyun canlılar için hayat kaynağı olduğunu söyledi.



Suyun bol olduğu dönemlerde bolluk ve bereketin de olduğunu belirten Kartal, yağışların artmasının göllerde ve barajlarda doluluk oranını önemli ölçüde etkilediğini vurguladı.



Kartal, suyun hayatın her aşamasında olduğunu vurgulayarak, "İçme ve kullanma suyu ile tarımsal maksatlı bunlardan yararlanıyoruz. Son dönemde artan yağışlarla birlikte barajların ve göl seviyelerinin artışı hem tarımsal sulama maksatlı hem de içme ve kullanma suyu maksatlı bizlere oldukça umut ve mutluluk verici oluyor." dedi.



- "Barajlardaki doluluk artış oranları hala devam ediyor"



Son 10 yılda kuraklıkla birlikte kısmi olarak su kesintilerinin yaşandığını anlatan Kartal, "Su kesintileri, şehirlerde ve belediyecilik anlayışında ciddi boyutta problemlere yol açmıştı. Şu anda barajların ve göl seviyelerinin artması hem içme suyunda hem de kullanma suyu olarak bakıldığı zaman insanları sevindirdi." ifadelerini kullandı.



Kartal, barajların kuraklığın etkisiyle tükenme noktasına geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Yağışlarla birlikte tükenen barajlara ciddi boyutta bir can suyu geldi. Bundan 3-4 ay öncesine kadar yüzde 12-20 seviyesinde konuştuğumuz barajlar şu anda yüzde 100 doluluk seviyesine gelerek gerçekten hem şehirde hem de kırsalda yüzleri bayağı bir güldürdü. Barajlardaki doluluk artış oranları hala devam ediyor çünkü toprak suya doymuş vaziyette. Suya doyan toprakta yağışlar direkt yüzeysel akışa geçerek barajlara ve göllere karışacak. Bu artışın devam edeceğini söyleyebiliriz hatta haziran ayına doğru daha da yüksek rakamlardan bahsedebiliriz."



AA muhabirinin DSİ Bölge Müdürlüğünden aldığı verilere göre, Sivas'ta 16 önemli barajda son 5 yılda 15 Mart'ta yapılan ölçümlerde doluluk oranları şu şekilde yer aldı:



Baraj Adı

Aktif Doluluk



(%) (2022)



Aktif Doluluk



(%) (2023)



Aktif Doluluk



(%) (2024)



Aktif Doluluk



(%) (2025)



Aktif Doluluk



(%) (2026)

Kılıçkaya 11,00 24,20 23,90 17,90 31,60 Gölova 10,90 15,90 6,40 5,70 12,80 Çamlıgöze 82,60 100 88,20 91,00 100 4 Eylül 0,00 0,00 1,20 1,90 19,00 Pusat-Özen 67,20 57,60 65,90 21,50 34,30 İmranlı 52,20 40,90 60,60 26,70 51,10 Karacalar 3,80 3,20 23,90 8,80 55,30 Çermikler 19,30 68,30 56,20 67,40 90,40 Kanak 36,70 14,20 71,20 32,70 100 Nevruz 44,70 41,80 55,20 23,40 53,50 Gazibey 36,40 9,80 27,20 17,80 61,40 Güneykaya 14,10 46,80 64,20 25,50 49,50 Yapıaltın 26,60 14,50 37,50 22,20 100 Maksutlu 37,00 19,10 73,50 19,80 100 Kocakurt 20,30 26,90 88,80 28,50 61,10 Mursal 2,20 6,20 22,00 3,60 6,20