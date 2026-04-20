Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas İHH Kadın Kolları kermes düzenledi

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sivas Şubesi Kadın Kolları, Sumud Filosu'na destek sağlamak amacıyla kermes düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 10:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İHH Sivas Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, dernek binasında düzenledikleri kermesten elde edilen geliri Sumud Filosu'na destek amacıyla göndereceklerini söyledi.

        Filistin özgür olana kadar durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirten Kılıç, "Yanımızda olan, bizlerden emeğini ve desteğini esirgemeyen gönül dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Gazze'ye doğru yeniden yola çıkan Sumud Filosu, umudun susmadığını, vicdanın tükenmediğini gösteren bir irade beyanıdır." dedi.

        Kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Kılıç, şunları kaydetti:

        "Bugün dalgaları yara yara ilerleyecek olan her gemi 'Biz buradayız' diyenlerin kararlı duruşudur. Bu yürüyüş, karanlığa karşı aydınlığın, çaresizliğe karşı inancın ayakta kaldığını haykırmaktadır. İnanıyoruz ki yürekten gelen her adım, zincirleri kıracak bir güce dönüşür ve o güç bir gün Gazze semalarında özgürlüğün sesi olacaktır. Bizler bu dirayetli duruşun yanındayız çünkü biliyoruz ki iyilik yola çıktığında, hiçbir engel onu durduramaz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
