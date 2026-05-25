Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta Kurban Bayramı'nda 857 güvenlik görevlisi sahada olacak

        Sivas'ta Kurban Bayramı'nda 857 güvenlik görevlisi sahada olacak

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde, kazasız belasız ve rahat geçirebilmeleri için 857 güvenlik görevlisinin bayram boyunca görev yapacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 14:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta Kurban Bayramı'nda 857 güvenlik görevlisi sahada olacak

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde, kazasız belasız ve rahat geçirebilmeleri için 857 güvenlik görevlisinin bayram boyunca görev yapacağını bildirdi.

        Şimşek, yazılı açıklamasında, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

        Vatandaşların bayramı huzur içinde geçirebilmeleri için çalışma yaptıklarını aktaran Şimşek, bayram süresince İl Jandarma Komutanlığından 89 tim ve 425 personel ile İl Emniyet Müdürlüğünden 201 ekip ve 432 personelin görev yapacağını ifade etti.

        Şimşek, özellikle trafik kazalarının önlenmesi için tedbirler aldıklarını vurgulayarak, "Denetimlerimiz şehir içi ve şehirlerarası tüm güzergahlarda, hava destekli radar uygulamaları ve EDS sistemleriyle aralıksız devam edecektir. Denetimlerin amacı kazaları önlemek, can kayıplarını azaltmak ve yuvalara ateş düşmesini engellemektir." ifadelerini kullandı.

        Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Şimşek, "Lütfen emniyet kemerinizi takın, hız sınırlarına riayet edin. Yorgun ve uykusuz şekilde yola çıkmayın, direksiyon başında telefon kullanmayın. Unutmayalım erken varmak için yapılan bir hata, hiç varamamaya sebep olabilir. Sizi bekleyenler var, bir bayram sabahında kapınızı çalmanızı bekleyenler var. Bir sofrada eksik kalmamanızı isteyenler var." ifadelerini kullandı.

        Şimşek, trafik tedbirlerinin yanı sıra kurban satış ve kesim alanlarında, mezarlıklarda ve bayram süresince yoğunluk yaşanabilecek tüm alanlarda da gerekli asayiş tedbirlerini aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Tüm bu süreçte görev yapan güvenlik güçlerimiz, sadece denetim için değil, sizlere rehberlik etmek, ihtiyaç anında yanınızda olmak ve bayramın huzur içinde geçmesini sağlamak için sahada olacaktır. Kurban Bayramı'nın başta kıymetli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için hep birlikte kurallara uyalım, tedbirli olalım."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        O yavru keçiyi paylaştı
        O yavru keçiyi paylaştı
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Jesus imzayı atıyor!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Anne ile oğlunun yürek yakan ölümü!
        Anne ile oğlunun yürek yakan ölümü!
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!

        Benzer Haberler

        Kafa kafaya çarpıştılar, 8 kişi yaralandı
        Kafa kafaya çarpıştılar, 8 kişi yaralandı
        Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan Kurban Bayramı mesajı
        Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan Kurban Bayramı mesajı
        Sivas Valisi Şimşek'ten Kurban Bayramı mesajı
        Sivas Valisi Şimşek'ten Kurban Bayramı mesajı
        Mantar toplarken ayı saldırısında yaralandı
        Mantar toplarken ayı saldırısında yaralandı
        Sivas'ta mantar toplarken ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı
        Sivas'ta mantar toplarken ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı
        Sivas'ta yatağından taşan Kalın Çayı tarım arazilerini su altında bıraktı
        Sivas'ta yatağından taşan Kalın Çayı tarım arazilerini su altında bıraktı