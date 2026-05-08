Suşehri'nde yöresel ürün satan köylüler için plastik tezgah dağıtıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yöresel ürün satan köylüler için plastik tezgah uygulamasına geçildi.



Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, yaptığı açıklamada, doğal köy ürünleri satışı yapan üreticilerin ürünlerini daha düzenli, temiz ve hijyenik şartlarda vatandaşlara buluşturabilmeleri adına böyle bir uygulamayı yaptıklarını söyledi.



Halkın sağlığı ve üreticilerin daha nezih bir ortamda satış yapmaları için hayata geçirdikleri uygulamadan herkesin memnun kaldığını ifade eden Kayaoğlu, "Hayata geçirdiğimiz nizami tezgah uygulamamız ile yerde satış görüntüsünü ortadan kaldırarak hem üreticilerimiz hem de vatandaşlarımız için daha düzenli bir pazar alanı oluşturduk. Yeni tezgahlarımızın doğal köy ürünleri satışı yapan üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor, bol ve bereketli kazançlar temenni ediyoruz." dedi.







