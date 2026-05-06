        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri TCDD otla mücadele kapsamında demir yollarında ilaçlama yapacak

        TCDD otla mücadele kapsamında demir yollarında ilaçlama yapacak

        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce Kayaş-Kırıkkale, Kırıkkale-Yerköy-Yozgat-Sivas hatlarındaki gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 14:47
        TCDD'den yapılan açıklamada, mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu, belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği kaydedildi.

        Açıklamada, "Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 15 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur." ifadesine yer verildi.

        İlaçlama tarihleri ve güzergahlarının ise 11-15 Mayıs'ta Kayaş-Kırıkkale, 18-30 Mayıs'ta Kırıkkale-Yerköy-Yozgat ve Sivas olarak planlandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
