Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ'da 2 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 14 şilep ve tanker, hava koşullarının iyileşmesiyle seyrine devam etti. Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan küçük tekneli balıkçılar da rüzgarın etkisini yitirmesiyle yeniden avlanmak için denize açılacak.

