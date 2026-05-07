        Tekirdağ'da 1500 kilogram iç yağ ve 140 kokoreç imha edildi

        Tekirdağ'da 1500 kilogram iç yağ ve 140 kokoreç imha edildi

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde menşei belirsiz ve sağlıksız olduğu belirlenen 1500 kilogram hayvansal ürün ve 140 kokoreç imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 14:57 Güncelleme:
        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekirdağ Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ihbarı üzerine bir otoparktaki hafif ticari araçta arama yapıldı.

        Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, araçta yaptığı kontrolde uygunsuz koşullarda taşınan hayvansal ürünler tespit edildi.

        Araçta yapılan incelemede ürünlerin tanımlama işareti bulunmadığı, etiketsiz olduğu belirlendi.

        Menşei belirsiz ve sağlıksız olduğu değerlendirilen toplam 1500 kilogram iç yağ ve 140 kokoreç imha edildi.

        Ürünlerin sahibine de idari para cezası uygulandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

