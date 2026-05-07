Tekirdağ'da 1500 kilogram iç yağ ve 140 kokoreç imha edildi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde menşei belirsiz ve sağlıksız olduğu belirlenen 1500 kilogram hayvansal ürün ve 140 kokoreç imha edildi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekirdağ Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ihbarı üzerine bir otoparktaki hafif ticari araçta arama yapıldı.



Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, araçta yaptığı kontrolde uygunsuz koşullarda taşınan hayvansal ürünler tespit edildi.



Araçta yapılan incelemede ürünlerin tanımlama işareti bulunmadığı, etiketsiz olduğu belirlendi.



Menşei belirsiz ve sağlıksız olduğu değerlendirilen toplam 1500 kilogram iç yağ ve 140 kokoreç imha edildi.



Ürünlerin sahibine de idari para cezası uygulandı.







