        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da iki polisi şehit eden zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da iki polisi şehit eden zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki polisi şehit eden şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Tekirdağ'da iki polisi şehit eden zanlı tutuklandı

        Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki polisi şehit eden şüpheli tutuklandı.

        Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliğinde görevli polis memurları Erkan Tütüncüler (43) ile Emrah Koç’u (32) bıçaklı ve silahlı saldırıda bulunarak şehit eden Orhan Altan'ın (24) hastanedeki tedavisi tamamlandı.

        Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde hastaneden çıkarılan Altan, Çorlu Adliyesine sevk edildi.

        Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

        Altan, daha sonra yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        - Olay

        Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'ndeki iş merkezine hakkında psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu belirtilen Orhan Altan'ın bölgede olduğuna dair ihbar üzerine 17 Mayıs'ta polis ekipleri sevk edilmişti.

        İş merkezine giden polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, Altan'ın bıçaklı ve silahlı saldırısına uğrayarak şehit olmuştu.

        Yaralı yakalanan Altan hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

