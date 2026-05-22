Tekirdağ'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Tekirdağ'da, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.



Vali Recep Soytürk, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, protokol üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bayramlaştı.



Vali Soytürk, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, İslam aleminin bayramını kutladı.



Bayramda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli başta olmak üzere tüm kadrolarla vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Soytürk, "Bayram tedbirleriyle ilgili bugün arkadaşlarımızla toplantı yaptık. Bütün tedbirlerimizi aldık." dedi.



Soytürk, bayramların birliğin, beraberliğin, sevginin, hoşgörünün, kucaklaşma hissiyatının yoğun olarak yaşandığı günler olduğunu belirtti.



Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Soytürk, "Tedbirlerimiz tamam. Bayramın ilimize, ülkemize, İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Sağlıkla sıhhatle bir bayram geçirmemizi temenni ediyorum." diye konuştu.



Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Başsavcı Erdal Şenol, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.







