Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da bayramlaşma töreni düzenlendi

        Tekirdağ'da bayramlaşma töreni düzenlendi

        Tekirdağ'da, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 12:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da bayramlaşma töreni düzenlendi

        Tekirdağ'da, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Vali Recep Soytürk, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, protokol üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bayramlaştı.

        Vali Soytürk, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, İslam aleminin bayramını kutladı.

        Bayramda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli başta olmak üzere tüm kadrolarla vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Soytürk, "Bayram tedbirleriyle ilgili bugün arkadaşlarımızla toplantı yaptık. Bütün tedbirlerimizi aldık." dedi.

        Soytürk, bayramların birliğin, beraberliğin, sevginin, hoşgörünün, kucaklaşma hissiyatının yoğun olarak yaşandığı günler olduğunu belirtti.

        Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Soytürk, "Tedbirlerimiz tamam. Bayramın ilimize, ülkemize, İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Sağlıkla sıhhatle bir bayram geçirmemizi temenni ediyorum." diye konuştu.

        Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Başsavcı Erdal Şenol, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Kadın doktoru bir kere dövdü! Taksit taksit ödeyecek!
        Kadın doktoru bir kere dövdü! Taksit taksit ödeyecek!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
        T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        416 bin dolar ikramiye!
        416 bin dolar ikramiye!
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        "Bizi daha üretken kılacak"
        "Bizi daha üretken kılacak"

        Benzer Haberler

        Büyükşehir'den 7/24 acil sağlık desteği
        Büyükşehir'den 7/24 acil sağlık desteği
        Tekirdağ'da doğurganlık hızı düşüyor
        Tekirdağ'da doğurganlık hızı düşüyor
        Tekirdağ'da nisanda 3 bin 215 konut satıldı
        Tekirdağ'da nisanda 3 bin 215 konut satıldı
        Tekirdağ'da arama kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı
        Tekirdağ'da arama kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu, ekipler teyakkuza geçti
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu, ekipler teyakkuza geçti
        Tekirdağ'da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Çalıştayı"
        Tekirdağ'da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Çalıştayı"