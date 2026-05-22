Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'a tatil için gelen vatandaşlara Hayrabolu tatlısı ikram edildi

        Tekirdağ'a tatil için gelen vatandaşlara Hayrabolu tatlısı ikram edildi

        Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, kente tatil için gelmeye başlayan vatandaşlara coğrafi işaretli Hayrabolu tatlısı ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Tekirdağ'a tatil için gelen vatandaşlara Hayrabolu tatlısı ikram edildi

        Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, kente tatil için gelmeye başlayan vatandaşlara coğrafi işaretli Hayrabolu tatlısı ikram edildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Süleymanpaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde etkinlik düzenlendi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Hayrabolu Belediyesi personelleri tarafından vatandaşlara Hayrabolu tatlısı dağıtıldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, kente gelmeye tatil için gelmeye başlayan vatandaşları coğrafi işaretli Hayrabolu tatlısıyla karşıladıklarını söyledi.

        Kentin önemli lezzetlerinin tanıtımına katkıda bulunmaya devam edeceklerini aktaran Karaküçük, Hayrabolu tatlısının geleneksel, damaklara hitap eden bir tatlı olduğunu belirtti.

        Vatandaşlardan Hasan Bulgur, ikram edilen tatlı için yetkililere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da gençler projelerini bilim fuarında sergiledi
        Tekirdağ'da gençler projelerini bilim fuarında sergiledi
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da iki polisi şehit eden zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da iki polisi şehit eden zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da bayramlaşma programı
        Tekirdağ'da bayramlaşma programı
        Tekirdağ'da 2 polis memurunu şehit eden şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da 2 polis memurunu şehit eden şüpheli tutuklandı
        Trakya'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi gerçekleştirildi
        Trakya'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi gerçekleştirildi