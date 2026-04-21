Tekirdağ'da "dur" ihtarına uymayan sürücüye 225 bin lira ceza

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsüne 225 bin lira idari para cezası kesildi.



Alınan bilgiye göre, rutin devriye görevini sürdüren polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurmak istedi.



Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan R.K. idaresindeki 39 TS 368 plakalı otomobil, kaçmaya başladı.



Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan sürücünün yapılan kontrolde 2.17 promil alkollü olduğu belirlendi.





Ehliyetine el konuldu Sürücüye alkollü araç kullanmak ve "dur" ihtarına uymamak suçlarından toplam 225 bin lira idari para cezası uygulandı.



Ayrıca R.K'nın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.







