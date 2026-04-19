        Tekirdağ'da fotoğraf tutkunları Perinthos Antik Kenti'ni fotoğrafladı

        Tekirdağ'da fotoğraf tutkunları Perinthos Antik Kenti'ni fotoğrafladı

        Tekirdağ'da fotoğraf tutkunları Perinthos Antik Kenti'ne düzenlenen gezide fotoğraf çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Tekirdağ'da fotoğraf tutkunları Perinthos Antik Kenti'ni fotoğrafladı

        Tekirdağ'da fotoğraf tutkunları Perinthos Antik Kenti'ne düzenlenen gezide fotoğraf çekti.

        Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Turizm Haftası kapsamında Tekirdağ Fotoğraf Derneği ve Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği üyeleri için gezi programı düzenlendi.

        Dernek üyeleri, Marmaraereğlisi ilçesindeki Perinthos Antik Kenti kazı alanını gezerek, Marmaraereğlisi Belediye ekipleri tarafından bilgilendirildi.

        Fotoğraf tutkunları daha sonra antik kentte fotoğraf çekti.

        Marmaraereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kuru, AA muhabirine, antik kentin ilçe ve kentin tarihi açısından önemli olduğunu söyledi.

        Gelecek yıllarda antik kentin ziyarete açılmasının kentin turizmine önemli katkılar sunacağını ifade eden Kuru, bu tür etkinliklerle antik kentin tanıtımına katkı sunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

        Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği üyesi Hilmi Baysal da antik kente ilk defa geldiğini belirtti.

        Antik kentte çok güzel fotoğraf kareleri yakaladıklarını kaydeden Baysal, kentin tarih ve turizminin tanıtımına katkı sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

