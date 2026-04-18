Çorlu'da seyir halindeki otomobil yandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Nusratiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi’nde, Hüseyin Dağlı idaresindeki 59 AGU 097 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü Dağlı, aracı yol kenarına çekerek yardım istedi. Çevredeki vatandaşların yangın tüpleriyle müdahale ettiği otomobil, kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

