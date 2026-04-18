        Tekirdağ Haberleri Adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere, Tekirdağ'ın turizmine değer katıyor

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da doğal güzellikleri ve ekstrem spor olanaklarıyla öne çıkan Uçmakdere, ağırladığı binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyle kentin turizmine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi doğal güzellikleri, kamp alanları ve yamaç paraşütü pistleriyle doğaseverlerin ve ekstrem spor tutkunlarının gözde rotaları arasında yer alıyor.

        Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta, Ganos Dağı eteklerinde konumlanan Uçmakdere, yılın her döneminde ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Özellikle bahar ve yaz aylarında hareketlilik kazanan bölge yamaç paraşütü, ATV turları, doğa yürüyüşleri ve kampçılık gibi aktivitelerle ilgi çekiyor.

        Yerli ve yabancı turistler, Ganos Dağları'nın eteklerinde bulunan farklı pistlerden gerçekleştirdikleri yamaç paraşütü uçuşlarıyla Marmara Denizi'nin ve yemyeşil ormanların eşsiz manzarasını gökyüzünden izleme imkanı buluyor.

        Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler ise ATV turlarıyla ormanlık alanları keşfederek adrenalin dolu anlar yaşıyor.

        Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Uçmakdere, doğa ve macera turizmiyle Tekirdağ'ın tanıtımına katkı sağlarken kentin turizm potansiyelinin gelişmesine ve bölge ekonomisinin canlanmasına önemli destek sunuyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, geçen yıl Uçmakdere'de 35 bin yamaç paraşütü uçuşu yapıldığını söyledi.

        Bölgenin her geçen yıl ziyaretçi sayısını artırdığını aktaran Karaküçük, "Uçmakdere Mahallesi, her yıl yamaç paraşütü ve ATV turu yapmak isteyen yerli ve yabancı adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. Marmara Denizi’ne hakim eşsiz manzarası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan mahalle, yıl boyunca binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor." dedi.

        Karaküçük, bölgeye gelen macera severlerin, yamaç paraşütüyle gökyüzünde süzülmenin keyfini çıkarırken ATV turlarıyla ormanlık alanlarda doğayla iç içe vakit geçirme imkanı bulduğunu dile getirdi.

        Uçmakdere'nin her yıl binlerce turisti ağırladığını belirten Karaküçük, "Özellikle bahar ve yaz aylarında yoğun ilgi gören Uçmakdere, sunduğu alternatif turizm imkanlarıyla dikkati çekiyor. Doğa sporlarına elverişli coğrafi yapısıyla öne çıkan mahalle, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor. Adrenalin ve doğayı bir arada sunan Uçmakdere Mahallesi, Tekirdağ turizmine önemli katkı sağlarken bölge ekonomisinin canlanmasına da destek oluyor. Her yıl artan ziyaretçi sayısı Uçmakdere'nin tanıtımına ve turizm potansiyelinin gelişmesine katkı sunuyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

