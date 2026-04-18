Tekirdağ'da kanola çiçekleri ve buğday başakları tarlaları renklendirdi

Tekirdağ'da kanolaların çiçek açması ve buğdayların da yeşermesiyle tarlalar rengarenk oldu.



Kent genelinde çiçek açan kanola bitkileri sarı tonlarıyla dikkati çekerken, yeşeren buğday tarlaları da manzaraya canlılık kattı.



Ayçiçeğine alternatif olarak tercih edilen kanola, geniş alanları kaplayarak Tekirdağ'ın birçok noktasını sarıya boyadı.



Buğdayın yeşil dokusuyla birleşen görüntü, doğaseverler ve fotoğraf meraklıları için görsel bir zenginlik oluşturdu.



Özellikle gün batımına yakın saatlerde farklı bir atmosfere bürünen tarlalar, fotoğrafçılar için doğal bir açık hava stüdyosu haline geliyor.



Bölgeye gelen ziyaretçiler, sarı ve yeşilin uyumunu kadrajlarına yansıtarak eşsiz kareler yakalıyor.



Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu, ilin her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.



Üzmezoğlu, Tekirdağ'ın birçok noktasının sarıya boyandığını belirterek, "Kanolanın sarısı, buğdayın yeşili ve denizin mavisi bir araya gelince ortaya etkileyici bir manzara çıkıyor. Tekirdağ, doğallığıyla fotoğraf tutkunları için önemli bir rota haline geldi." ifadelerini kullandı.



