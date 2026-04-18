Tekirdağ'da yöresel lezzetler tanıtıldı

Tekirdağ'da Turizm Haftası kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Malkara Belediyesi tarafından hafta kapsamında Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi'nde gastronomi etkinliği düzenlendi.



Kooperatif üyesi kadınlar tarafından hazırlanan yöresel lezzetler vatandaşlarla buluşturuldu.



Programda vatandaşlara, Trakya mutfağının sevilen tatlarından mercimekli erişte, cizleme, kapak böreği ve buluma ikram edildi.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, burada yaptığı konuşmada, yöresel mutfak kültürünün tanıtımına katkı sağlayan etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.







