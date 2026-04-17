Tekirdağ'daki silahlı kavgaya karışan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın zanlısı tutuklandı. Şüpheli C.T, emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine getirildi. Zanlı, savcılıktaki ifadesi sonrasında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - Olay Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tarım Sokak'ta dün, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişiler tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.T. (43), bir binanın 2. katındaki balkondan av tüfeğiyle G.O'ya (25) ateş etmişti. Ağır yaralanan G.O, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

