        Ergene'de atık sular Velimeşe OSB Arıtma Tesisi'nde arıtılacak

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bazı mahallelere ait evsel nitelikli atık sular ile sözleşme kapsamında belirlenen istisnai endüstriyel atık suların Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi'nde arıtılmasına yönelik sözleşme imzalandı.

        Giriş: 18.04.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Velimeşe, Yulaflı, Cumhuriyet, Yeşiltepe ve Sağlık mahallelerindeki konut ve iş yerlerinden kaynaklanan evsel nitelikli atık sular ile sözleşmeye uygun olarak belirlenen istisnai endüstriyel atık sular, atıksu altyapı sistemleri aracılığıyla Velimeşe OSB Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi’ne taşınarak arıtılacak.


        Bu kapsamda hazırlanan "Atıksu Arıtma Tesisi Sisteme Katılım Sözleşmesi", Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle imzalandı.


        Sözleşmeye, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Kaymakamı ve Velimeşe OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Nedim Tunçer, TESKİ Genel Müdürü Onur Özgül ile Velimeşe OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vehbi Canpolat imza attı.


        Vali Soytürk, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Cinayetin ardından estetik yaptırıp yüzünü değiştirdi!
        Cinayetin ardından estetik yaptırıp yüzünü değiştirdi!
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        8 yıllık seri bitti!
        8 yıllık seri bitti!
        "Tedavisi bulunamayan hastalık!"
        "Tedavisi bulunamayan hastalık!"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da yöresel lezzetler tanıtıldı
        Tekirdağ'da yöresel lezzetler tanıtıldı
        Ergene'ye dev altyapı yatırımı: 12 bin metrelik hat yapılacak
        Ergene'ye dev altyapı yatırımı: 12 bin metrelik hat yapılacak
        Tekirdağ'da el sanatları ve fotoğraf sergisi açıldı
        Tekirdağ'da el sanatları ve fotoğraf sergisi açıldı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Şarköy'de modern itfaiye istasyonu hizmete açıldı
        Şarköy'de modern itfaiye istasyonu hizmete açıldı
        Tekirdağ'daki silahlı kavgaya karışan şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'daki silahlı kavgaya karışan şüpheli tutuklandı