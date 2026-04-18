        Tekirdağ'da "okulda silahlı eylem yapılacağı" paylaşımlarına ilişkin gözaltına alınan 13 çocuktan biri tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sosyal medya üzerinden okullara ve arkadaşlarına yönelik şiddet ve tehdit içerikli paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 çocuktan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıların ardından sosyal medya üzerinden benzer içerikler paylaşan öğrenciler hakkında soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında, okul saldırılarını övücü nitelikte paylaşımlar yaptıkları ve silah ile kamuflaj unsurları içeren tehdit içerikli paylaşımlarda bulundukları belirlenen yaşları 18'den küçük 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir okula ait kroki çizimi, 2 kuru sıkı tabanca, 2 şarjör, 39 fişek, saldırı temalı çeşitli defter ve kağıtlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğer şüpheliler ise salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

