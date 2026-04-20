Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde doğa yürüyüşü düzenlendi

Tekirdağ'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.



Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Rumeli Zirve Dağcılık Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe doğaseverler ve Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri katıldı.



Yeniköy Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar Nişantepe-Uçmakdere parkurunda yürüyüş gerçekleştirdi.



Doğaseverler ve öğrenciler, Ganos Dağı eteklerindeki parkurda bölgenin güzelliklerini keşfetme imkanı buldu.



Doğayla iç içe vakit geçiren katılımcılar, gün boyunca farklı bir deneyim yaşadı.







