        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da kanola tarlaları sürücülere görsel şölen sunuyor

        Tekirdağ'da baharın gelişiyle birlikte çiçek açan ve şehirlerarası yolların çevresinde uzanan kanola tarlaları, sürücülere görsel şölen sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Tekirdağ-İstanbul ve Tekirdağ-Çanakkale kara yolları başta olmak üzere birçok güzergahta yer alan kanola ekili alanlar, doğayla iç içe keyifli bir yolculuk imkanı sağlıyor.

        Sarının en canlı tonlarına bürünen tarlalar, yoldan geçenlerin ilgisini çekerken, bazı sürücüler bu manzarayı ölümsüzleştirmek için araçlarını durdurup fotoğraf çekiyor.

        Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, kanola çiçeklerinin kente ayrı bir güzellik kattığını söyledi.

        Kente gelen sürücüleri ve yolcuları renkli tarlaların karşıladığını ifade eden Karaküçük, "Bahar aylarında Tekirdağ'da tarlalar renklenmeye başlıyor. Yol kenarları tablo gibi. Bu manzara hem sürücülere keyifli bir yolculuk sunuyor hem de ziyaretçilere fotoğraf çekebilecekleri eşsiz alanlar oluşturuyor. Sarı tarlalar, her yıl olduğu gibi bu yıl da kente gelen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor." dedi.

        Karaküçük, kanola tarlalarının yalnızca tarımsal üretim açısından değil, turizm açısından da önemli bir değer haline geldiğini dile getirdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

