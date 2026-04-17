        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da "okulda silahlı eylem yapılacağı" paylaşımlarına ilişkin 2 çocuk tutuklandı

        Tekirdağ'da "okulda silahlı eylem yapılacağı" paylaşımlarına ilişkin gözaltına alınan 3 çocuktan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fatih Anadolu Lisesi çevresinde görevli polisler, öğretmen ve öğrenci gruplarından paylaşılan fotoğrafta yer alan kişilerin, okul çevresinde silahlı eylem yapacağına yönelik iddialar üzerine çalışma başlattı.

        Fotoğraftakilerin 18 yaşından küçük M.A.S, E.U. ve A.B. olduğunu belirleyen polisler, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla M.A.S. ve E.U'yu adreslerinde gözaltına aldı, A.B. ise emniyete giderek teslim oldu.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, dijital materyallere ve 2 cep telefonuna el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.S. ve E.U. tutuklandı, A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
